خبراء يتوقعون ضعف الإقبال على هواتف ”5G“ في الخليج

توقع خبراء في قطاع الاتصالات، أن يظل الإقبال على الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس ”5G“ ضعيفًا، رغم الضجة المستمرة حول تلك الهواتف في الإمارات ودول الخليج العربي، وذلك بحسب ما أورد موقع ”TechRadar“ التقني.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن IDC، إن ”متوسط سعر البيع مرتفع بدرجة كبيرة، بينما الخيارات قليلة فيما يتعلق بالموديلات والعلامات التجارية للاختيار من بينها“.

وأضافت، أن العلامات التجارية تشهد نموًا في الفئة المتوسطة، ومازال المستهلكون لا يعلمون إلى حد ما الفوائد أو الآثار التي قد تجلبها تقنية الجيل الخامس ”5G“.

وقال عصام أرشد، المحلل بشركة يورومونيتور إنترناشيونال، إن ”المستهلكين في الإمارات حساسون للأسعار، وغالبيتهم في فئة الطبقة الوسطى.. لذلك من المتوقع هذا العام أن يؤجل الناس مشترياتهم“.

وتتوقع شركة الأبحاث IDC أن تبلغ حصة الأجهزة التي تدعم تقنية الجيل الخامس ”5G“ في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2% من إجمالي سوق الهواتف الذكية البالغة 17.33 مليون في عام 2020.

وقال أكاش بالاشاندران، كبير المحللين في IDC، إن ”الطلب من المرجح أن ينمو بشكل كبير على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، مع طرح موديلات جديدة، ولكن من المقرر أن يبقى متحفظًا على المدى القصير للأسباب المذكورة سابقًا“.