آيفون 11 سيحتفظ بتفوقه الكبير على منافسيه‎

من المتوقع أن تطلق شركة ”أبل“ 3 طرازات جديدة من ”آيفون 11″ هذا الخريف، وستأتي جميعها بشكل عام بنفس تصميم الطرازات السابقة.

وستقدم الهواتف الجديدة تحديثات كبيرة للكاميرا، حيث سيحتوي كل منها على كاميرا خلفية إضافية مقارنة بالطرازات السابقة، كما ستأتي الهواتف أيضًا بمكونات أفضل، منها معالج A13 من الجيل التالي، والذي سيعمل إصدار منه أيضًا على تشغيل أجهزة ”آيباد برو iPad Pro “ اللوحية التي ستصدرها أبل في وقت لاحق من هذا العام.

وسوف تتفوق رقائق أبل الجديدة على منافسيها في أجهزة أندرويد، حيث ذكر مصدر مطلع في هذا المجال أن معالج أبل A13 سيحافظ على ريادة الشركة في المنافسة مع أجهزة أندرويد الأخرى، وفقًا لتقرير بموقع ”BGR“ التقني.

ونشر حساب المسرب الشهير Ice Universe تحديثًا للمعالج A13 قال إنه سيعزز بشكل كبير من أداء وحدة المعالجة المركزية.

وكانت ”أبل“ دائمًا في طليعة تقنيات الأجهزة المحمولة ولم يتمكن منافسوها من اللحاق بها، فمن خلال إنتاج أجهزتها الخاصة والرقائق الموجودة بها وتحديث برامجها قدمت ”أبل“ دائمًا تجربة نظام تشغيل iOS أكثر سلاسة وسرعة من أجهزة أندرويد التي تعمل بأحدث نظام تشغيل أصدرته غوغل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق هواتف ”آيفون ”11 في منتصف شهر سبتمبر المقبل، أي قبل ستة أشهر تقريبًا من إطلاق أجهزة سامسونغ ”غلاكسي ”11 وغيرها من أجهزة أندرويد 2020 التي ستعمل بالمعالج الرائد سنابدراجون 865.