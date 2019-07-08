الكشف عن تصميم هاتف ”Pixel 4 XL“ الجديد من ”غوغل“ (صور)

كشفت مجموعة من الصور المسربة عبر حساب ”OnLeaks“ عن تصميم ”فريد“ لشكل هاتف ”Pixel 4 XL“ من شركة ”غوغل”.

وبحسب موقع ”Ars Technica“، تبنت ”غوغل“ في هاتفها الجديد تصميمًا ذا ”Notch“ بالشاشة يمثل على الأرجح أكبر ”Notch“جاء بهاتف ذكي، إذ جاء طوله ضعف ما في الهواتف الأخرى، واستخدمت ”غوغل“ تلك المساحة لاحتواء كاميرتين أماميتين ومكبر صوت، ولكن ذلك التصميم لم يحظَ بشعبية كبيرة.

وعلى الرغم من المساحة الإضافية المحجوزة في الجزء العلوي من الهاتف للمكونات، إلا أن الصور المسربة لا تظهر أي مكونات إضافية مقارنةً بالهاتف Pixel 3، حيثُ لا تزال هناك كاميرتان أماميتان وسماعة أذن ومستشعران أماميان: واحد للتقريب وآخر للسطوع التلقائي.

وقلصت ”غوغل“ من الحافة السفلية بالهاتف القادم إلى لا شيء تقريبًا، بينما كانت موجودة في هاتفي Pixel 3 و Pixel 2 لاحتواء شبكة كبيرة لمكبر الصوت، فيما ينتقل مكبر الصوت إلى الجانب السفلي للهاتف بجوار منفذ ”USB-C“ في الهاتف الجديد.

وتعرض الصور شبكتين لمكبر الصوت على جانبي منفذ ”USB-C“ بالهاتف، فيما يقول الحساب الذي سرب الصور إن الهاتف الجديد سيحتوي على شاشة بحجم 6.25 بوصة.