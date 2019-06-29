تعرف على الاسم الحقيقي لهاتف سامسونغ الجديد (صورة)

ذكرت تقارير في وقت سابق من هذا العام، أن شركة سامسونغ ستطلق إصدارين مختلفين في الحجم من عائلة غلاكسي نوت الرائدة، وسيتم تسمية أحدهما غلاكسي Note 10 وتسمية الإصدار الأكبر حجمًا غلاكسي Note 10 Pro.

ولكن يظهر مقطع فيديو مسرب حاليًا على موقع يوتيوب بواسطة TechTalkTV، أن الإصدار الأكبر من عائلة غلاكسي نوت سيطلق عليه اسم ”غلاكسي +Note 10“ وليس غلاكسي Note 10 Pro، كما كان متوقعًا من قبل، بحسب موقع ”إنديان إكسبريس“.

ويُظهر الفيديو أيضًا، أول صور حية للإصدار الأكبر حجمًا، ويبدو أن تسمية الإصدار الأكبر حجمًا Note 10+ أكثر منطقية، إذا نظرنا إلى عائلة سامسونغ غلاكسي s الرائدة التي تتكون من الثلاثي: غلاكسي S10 و+S10 وS10e.

ويعرض الفيديو أيضًا صورًا للهاتف غلاكسي Note 10+ تُظهر شاشة مثقوبة للكاميرا الأمامية في أعلى منتصف الشاشة.

وفي الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، تُظهر الصور إعداد كاميرا رأسية، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان الهاتف الذكي يحتوي على 4 كاميرات في الخلف كما قيل سابقًا أو 3 فقط.

ووفقًا للمصدر سيأتي غلاكسي +Note 10 مزودًا بأربع كاميرات خلفية تشمل كاميرا ToF مع فلاش LED.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونغ عن عائلة Note 10 من الهواتف الذكية في 7 أغسطس/آب 2019.