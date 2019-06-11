لماذا ستخيب بطاريات سامسونغ نوت 10 المقبلة آمال المستخدمين؟

نشر موقع 91Mobiles تقريرًا جديدًا، يؤكد أن شركة سامسونغ ستقوم بتوحيد سعة بطارية الإصدارات المختلفة الخاصة بهواتف غلاكسي نوت 10 المقبلة، مما يعد خبرًا مخيبًا لآمال المستخدمين، إذ إن إصدار نوت 10 برو سيحمل شاشة أكبر بالتالي عمر البطارية سيكون أقصر.

وأوضح التقرير أن ”نوت 10 سيحمل شاشة 6.4 بوصة من نوع Dynamic AMOLED ويبدأ من 128 غيغابايت كسعة للذاكرة الداخلية مع بطارية 4170 مللي أمبير، بينما سيحمل نوت 10 برو شاشة بحجم 6.8 بوصة من نفس نوع الشاشة للإصدار الأصغر وسعة ذاكرته الداخلية تبدأ من 256 جيجابايت، مع إمكانية وصول ذاكرته الإجمالية إلى سعة 1 تيرابايت، إلى جانب استخدامه نفس سعة البطارية“.

مع استخدام نفس سعة البطارية للنوت 10، سيكون الإصدار ”البرو“ في حاجة للحصول على بطارية أكبر، خاصة مع شاشته العملاقة التي ستستنفذ كمًا كبيرًا من طاقة البطارية على مدار اليوم، وبالتالي ستحتاج إلى الالتصاق بشكل مستمر إلى مصدر كهربائي.

إلى جانب ذلك، أفاد التقرير أن إصدار البرو سيأتي بتقنية شحن سريع 25 وات بدلًا من 45 وات، بعكس ما أوردته التقارير السابقة.