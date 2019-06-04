11 ميزة جديدة يقدمها نظام ”أبل iOS 13“ الجديد.. تعرف عليها

انطلقت فعاليات مؤتمر ”أبل“ السنوي للمطورين WWDC 2019 يوم الاثنين، والذي شهد وصول عدد من التحديثات البرمجية الجديدة لمختلف أنظمة تشغيل أجهزة ”أبل“.

وكان أهم ما خطف الأضواء هو الإصدار الجديد من نظام تشغيل آيفون iOS 13، حيث زودته الشركة الأمريكية بعدد من المزايا الجديدة التي ستحسن من تجربة المستخدمين كثيرًا على هواتفها.

ويعتبر النظام الجديد هو أول إصدار iOS يقدم مزايا وتحديثات جديدة منذ عامين، حيث ركزت ”أبل“ في iOS 12 على حل مشاكل وثغرات الإصدارات السابقة، على أن تقدم تحديثات من حيث التصميم والأداء والمزايا الجديدة بقدوم الإصدار الثالث عشر من iOS.

وجاءت أهم مزايا iOS 13 كالتالي:

1- الأداء سيكون متطورًا للغاية مقارنة بالـ iOS 12، فبصمة الوجه Face ID ستعمل بشكل أسرع بنسبة 30%، كما أن التطبيقات ستنطلق بسرعة ضعف ما كانت عليه مع الإصدار الماضي.

2- الـ iOS 13 سيقدم وضعًا ليليًا Dark Mode يشمل النظام ككل، ليكون أول تغيير جذري في تصميم نظام iOS منذ iOS 7 تقريبًا. وستدعم العمل بالوضع الليلي جميع تطبيقات ”أبل“، إلى جانب تصميم الإشعارات ومنصة الاختصارات في الهاتف وكل واجهات الاستخدام بداخله، حيث ستتخذ التدريجات اللونية السوداء، كي تريح عينيك خلال الاستخدام ليلًا أو في الإضاءة الخافتة.

3- ستدعم لوحة مفاتيح ”أبل“ الكتابة بطريقة السحب Swiping والتي تتوفر بالفعل في العديد من الكيبوردات مثل SwiftKey وSwype وGboard، وهذه الميزة تطلق عليها أبل Quick Path.

4- تطبيق التنبيهات Reminders سيحصل على تصميم جديد كليًا، حيث سيتم تقسيمه إلى تبويبات Today وScehduled وFlagged وAll بحيث يسهل تصفية التنبيهات بحسب طبيعتها.

كما سيقدم التطبيق بشكله الجديد نظام عمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل جذوره، بحيث تبدأ بعمل تنبيه جديد، سيقترح عليك التطبيق الأمور المتوقعة أن تهتم بتذكرها مستقبلًا، وذلك من خلال البيانات التي يجمعها الهاتف من بريدك الإلكتروني ورسائلك النصية.

5- ستصل تحديثات لبعض تطبيقات ”أبل“، مثل تطبيق Mail للبريد الإلكتروني، حيث سيتخذ تصميمه نفس شكل تصميم الخدمة على الكمبيوتر، أما Notes فسيصبح تصميمه كالمعرض بحيث يمكنك مشاهدة جميع التدوينات في نفس الوقت، أما متصفح الإنترنت Safari فسيقدم إمكانية ضبط إعداداته بحسب طبيعة كل موقع ورؤيتك لاستخدامك عليه، بحيث لا تكون مجبرًا لتوحيد الإعدادات لكل المواقع.

6- كما ستستقبل خرائط ”أبل“ Apple Maps تحديثات جديدة من حيث تصميمها، وكذلك من حيث وضع جديد للاستخدام يتيح لك مطالعة صورة بانورامية 360 درجة لأماكن على الخريطة داخل التطبيق، وهي أقرب لفكرة خدمة جوجل Street View.

7- أما على مستوى الخصوصية، فقد زودت ”أبل“ نظامها الجديد iOS 13 بمزايا مبتكرة مثل تسجيل الدخول ببياناتك لدى ”أبل“ Sign in With Apple، لتحميك من تسريب بياناتك من الخدمات الاجتماعية مثل (فيسبوك وغوغل) عند مشاركتها مع مطوري التطبيقات والخدمات الإلكترونية المختلفة، كما تتيح إمكانية إنشاء عناوين بريد فرعية تحت بريدك الرئيس لدى ”أبل“، بحيث تستخدم الفرعية مع التسجيل على الخدمات والتطبيقات المختلفة، بحيث لا تسلم ايميلك الرئيس للتطبيقات والخدمات فتتجنب إزعاجك بالرسائل البريدية الإعلانية.

كما يقدم الإصدار الجديد إمكانية إتاحة استخدام موقع الجغرافي GPS لمرة واحدة فقط لتطبيق معين Just Once، بحيث لا يقوم بمتابعة تحركاتك باستمرار في الخلفية دون علمك.

8- يتيح التحديث الجديد لمستخدمي تطبيق iMessage وضع صورة شخصية لحسابهم، وكذلك اسم مستعار، كما هو الحال على تطبيقات مختلفة مثل ”واتساب“.

9- سيتمكن مستخدمو الإصدار الجديد من تحرير صورهم وفيديوهاتهم باحترافية عالية داخل تطبيق Photos لأنه يقدم أدوات متطورة للتحرير.

10- تم دمج خدمات Find My Friends وFind My iPhone داخل تطبيق واحد باسم Find My، والذي يسمح بالوصول إلى الأجهزة المرتبطة بالتطبيق مسبقًا على الخريطة، حتى وإن كانت الأجهزة غير متصلة بالإنترنت.

11- يتيح iOS 13 نسخ بيانات من بطاقات الذاكرة SD cards وذواكر الفلاش عند توصيلها بهواتف آيفون، بحيث يتم تخزين البيانات داخل تطبيق Files.

وسيتوفر الإصدار الجديد للعمل على هواتف آيفون بداية من آيفون 6S والأحدث من ذلك.