”أبل“ تخطط لاستحداث ميزة جديدة في ”الصوت اللاسلكي“

كشفت المدونة اليابانية ”Mac Otakara“ بأن شركة التكنولوجيا الأمريكية العلامة أبل، تخطط لاستحداث خاصية الصوت اللاسلكي في أجهزتها الجديدة.

ورغم أن الصوت اللاسلكي أصبح هو القاعدة بالنسبة للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وقد تسبب هذا في كثير من الإزعاج للمستخدمين، إلا أن هناك فوائد أيضًا لتلك الخاصية منها القدرة على إرسال إشارات صوتية لجهازي بلوتوث منفصلين في وقت واحد.

وتفيد القدرة على الاتصال بأكثر من جهاز بلوتوث بمجموعة من الحالات منها توصيل الهاتف بنظام صوت السيارة لإعطاء تعليمات إلى نظام GPS أثناء تشغيل الموسيقى ومن خلال سماعات الأذن، وتتيح القدرة على الاتصال بمجموعة متعددة من سماعات الرأس للتمتع بتجربة صوتية كاملة.

وتتوفر ميزة الصوت اللاسلكي المزدوج بعدد قليل من أجهزة سامسونغ وتتطلب تقنية بلوتوث 5.0 للعمل، وإذا نفذت شركة أبل هذه الميزة بنفس الطريقة فقد يؤدي ذلك إلى توفيرها لأجهزة آيفون القديمة التي تدعم تقنية بلوتوث 5.0 مثل آيفون 8 وآيفون X وآيفون XS وذلك من خلال تحديث البرنامج.

ولكن لم يتضح أي طراز من آيفون قد يحصل على هذه الميزة، لذا سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول لنرى ما سيحدث بعد ذلك.