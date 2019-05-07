سامسونغ تطور هاتفًا بكاميرا سيلفي مخفية تحت الشاشة

يبدو أن شركة سامسونغ تقترب من إصدار هاتف ذكي ذي ”شاشة كاملة“ تمامًا، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفقًا للموقع الكوري MyDrivers ، فإن سامسونغ تقوم حاليًا بتطوير جهاز جديد سيضع الكاميرات وأجهزة الاستشعار تحت الشاشة؛ ما يجعلها كاملة من الحافة إلى الحافة.

وتوقع تقرير سابق صدر في شهر مارس، أن الشاشة الجديدة سوف تستغرق عدة سنوات قبل طرحها بالسوق، ولكن يشير موقع MyDrivers إلى أنها قد تكون جاهزة خلال عام في وقت إصدار هاتف غلاكسي S11.

وتتضمن أحدث تشكيلة من أجهزة سامسونغ، هاتف غلاكسي S10، وهو أول هاتف ذكي يتضمن شاشة ”Infinity O“ المستقبلية.

وتم تسمية الشاشة باسم ”Infinity O“ نظرًا لتصميم الثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، حيث توجد الكاميرا الأمامية إلى جانب مستشعرات أخرى.

وأشاد يانغ بيونغ دوك، نائب رئيس سامسونغ، بالشاشة Infinity O باعتبارها ”علامة فارقة“ بالنسبة للشركة، لكنه قال إن الشركة تبحث عن تصاميم أكثر قوة.

ومن خلال نقل الكاميرا تحت الشاشة ستزول الحاجة إلى أي نوع من النتوءات بالشاشة وتجنب أيضًا الحاجة إلى كاميرا منبثقة مثل تلك المستخدمة في هواتف هواوي الذكية.

وقد أثبتت سامسونغ في الماضي أنها قادرة على إصدار تصميمات متميزة للهواتف، وفي الوقت الحالي، تبدو عازمة على المضي قدمًا في منتجاتها عالية التصميم.

وذكرت الشركة، في عرض تقديمي في أكتوبر الماضي، أنها تبحث في العديد من التقنيات المختلفة لزيادة مساحة الشاشة إلى أقصى حد.