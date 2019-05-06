”آيفون 11“ القادم سيأتي بهوائي جديد يحسن الاتصال داخل الأماكن المغلقة‎

وفقًا لما ذكره المحلل التقني ”مينغ تشي كو“ الموثوق به، فقد يتضمن ”آيفون 2019 “ تصميمًا هوائيًا جديدًا؛ لتحسين الاتصال داخل المباني، بحسب صحيفة ”إنديان إكسبريس“.

وفي مذكرة جديدة للمستثمرين، قال كو: ”من المتوقع أن تستخدم أجهزة آيفون 2019 هوائيات MPI المُعدلة بدلًا من هوائيات بوليمر الكريستال السائل LCP الموجودة في آيفون XS و XS Max و XR“.

ويعتقد المحلل أن هوائيات LCP تحد من أداء الترددات اللاسلكية للهواتف؛ بسبب محدودية التكنولوجيا وقضايا الإنتاج. ووفقًا للمحلل كو، فإن ”التحول إلى هوائياتMPI المعدلة سيجلب تحسينات في التكلفة والإنتاج“.

وبحسب التقارير، يقول كو: إن أبل ستظل تستخدم LCP كمادة أساسية لهوائيات الجيل الخامس 5G في هواتف آيفون2020، حيث سيتم حل مشكلات الإنتاج التي تحد من أداء الترددات اللاسلكية في هوائيات LCP بحلول ذلك الوقت.

ويُقال إن أبل ستستخدم مزيجًا من أجهزة مودم 5G من كوالكوم وسامسونغ بهواتف آيفون 2020، ومن المتوقع أيضًا أن تستخدم أبل مواد LCP في طرازات آيباد المستقبلية.

ومن المحتمل أن تطلق شركة أبل ثلاثة طرازات جديدة من آيفون هذه السنة، منها خليفة لآيفون XR مزود بشاشة LCD.

ويقال إن الطرازين الآخرين من آيفون، اللذين يُفترض أن يسميا آيفون 11 وآيفون 11 Max، سيأتيان بشاشات أوليد وثلاث كاميرات خلفية، وفي الوقت نفسه، يقال إن الطراز آيفون XR 2019 يتميز بإعداد كاميرا مزدوجة، وهو تحديث للكاميرا الواحدة الموجودة في جهاز آيفون XR الأصلي، وإذا التزمت أبل بدورة الإطلاق الأصلية فإنها ستعلن عن آيفون 11 في أوائل سبتمبر المقبل.