تسريب يكشف مواصفات جديدة لهاتف ”غلاكسي M40“

ذكرت صحيفة ”انديان اكسبريس“ بأن هاتف سامسونغ الجديد ”غلاكسي M40“ رُصد مدرجًا على منصة Geekbench، مما يدل على أن إطلاق الهاتف الذكي سيكون قريبًا.

وسربت قائمة Geekbench العديد من المواصفات للهاتف الجديد، حيث من المرجح أن يحمل ”غلاكسي M40“ رقم SM-M405F، وسيتم تشغيله بمعالج سنابدراجون 675 ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت وبنظام التشغيل أندرويد 9 Pie.

كما أن الهاتف أدرج على موقع Wi-Fi Alliance الشهر الماضي، حيث سيأتي M40 بشريحتي اتصال، على غرار جميع الهواتف الذكية الأخرى في سلسلة غلاكسي M، وسيتم دعم الهاتف الذكي بشبكة واي فاي متعددة الأوضاع لنطاقي التردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، وسيتم تشغيله بنظام أندرويد 9.0 Pie مع واجهة المستخدم One UI الخاصة بشركة سامسونغ.

وبحسب التسريبات، فإنه من الممكن أن تستخدم سامسونغ شرائح سنابدراجون في سلسلة هواتف ”غلاكسي M“ غير المستخدمة من قبل.

وفي الوقت الحالي تبيع سامسونغ 3 هواتف ذكية، ضمن سلسلة غلاكسي M، وهي غلاكسي M10 و M20 و M30، وسيكون غلاكسي M40 هو أحدث إضافة إلى هذه السلسلة.