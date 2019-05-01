”وان بلس“ تكشف عن قدرات كاميرا هاتفها الجديد ”ون بلس 7 برو“ (صور)‎

تعتزم شركة ”وان بلس“ إطلاق هاتفها الجديد ”وان بلس 7 برو“ OnePlus 7 Pro في 14 مايو /آيار الجاري بثلاث مدن حول العالم.

وقبل الإطلاق الرسمي نشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ 3 صور تظهر من خلالها إمكانيات كاميرا الهاتف الجديد.

وتبدو الصور وكأنها لشاطئ وبها طائر يجلس على نتوء صخري، وتركز الصورة الأولى على إمكانات تصوير الهاتف الواسعة للغاية مع أفق مرئي أيضًا، بينما تعرض الصورتان الثانية والثالثة ميزة التكبير والتصغير، والصورة الثالثة هي صورة مقربة للطائر مع قدر لا بأس به من التفاصيل.

ومن المفترض أن الصور تم التقاطها باستخدام الكاميرا الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro. وتقول ون بلس في التغريدة: ”اقترب من العمل، التقط بهاتف ون بلس 7 برو، إطلاق سلسلة ون بلس 7 في 14 مايو“.

سيتم إطلاق ”ون بلس 7 برو“ إلى جانب ”ون بلس 7“ في 14 مايو في الهند ونيويورك ولندن، وقبل الإعلان، تم تسريب العديد من ميزات ومواصفات هذين الهاتفين عبر الإنترنت.

وبالنسبة للكاميرات الخلفية الثلاثية، يُقال أن OnePlus 7 Pro يتميز بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 وزوم بصري 3x وكاميرا ذات عدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميغابكسل بفتحة f / 2.2 ، وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية منبثقة.

ومن المتوقع أن يأتي OnePlus 7 Pro بشاشة مقاس 6.67 بوصة بتقنية Super Optic مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز مقارنةً بـ 60 هرتز في الهاتف السابق، وسيحتوي الهاتف OnePlus 7 على شاشة بدقة FHD + بحجم 6.5 بوصة وكاميرا خلفية مزدوجة.

وسيتم تشغيل كل من OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 بواسطة معالج سنابدراغون 855 وبنظام التشغيل أندرويد 9.0 Pie، وقد يتم إطلاق OnePlus 7 Pro بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت. ومن المتوقع أن تكون سعة البطارية 4000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بتقنية WARP بقوة 30 وات.