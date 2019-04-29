تسريبات حول كاميرات آيفون المقبل ومنافسته لغالاكسي S10+

نقلت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، عن المحلل الشهير، مينغ تشي كو، قوله إن مستشعر الكاميرا الجديد في هاتف آيفون المقبل سيكون بدقة 12 ميغابكسل، وهذا يعني أن آبل قد تطلق منافسًا كبيرًا لهاتف سامسونغ ”غلاكسي S10“ ربما يسحب البساط من تحته في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف مينغ أن ما يسمى ”آيفون 11″ و“آيفون 11 ماكس“ سوف يتضمنان ثلاث عدسات خلفية: رئيسة ومقربة وأخرى ذات زاوية واسعة جدًّا، فيما تتضمن أجهزة سامسونغ القياسية ”S10 وS10 +“ ثلاث كاميرات خلفية تؤدي الوظائف ذاتها في آيفون المقبل.

وإذا وضعت شركة آبل عدسة ذات زاوية واسعة جدًّا بأجهزتها المتميزة المقبلة فستوفر لعشاقها وسيلة لالتقاط صور فريدة ورائعة ربما تفوق هواتف سامسونغ.

ومن المعروف أن أبل تعلن عن هواتفها الذكية الجديدة في شهر سبتمبر، لذلك يفترض أن عام 2019 لن يكون مختلفًا، ومن المتوقع أن تطرح الشركة هاتف ”آيفون 11“ الجديد وخلفه ”آيفون Xs“ في وقت لاحق من العام.

توقع محللون أن توجه شركة ”آبل“ ضربة قاسية لمنافستها سامسونغ، بإدخال تحسينات جذرية على الكاميرا الخاصة بهاتفها الرائد القادم ”آيفون 11″، إذ كشفت تسريبات في يناير الماضي، على مواقع ”Digit.in“ و“OnLeaks“ أن الجهاز الجديد سيحمل 3 كاميرات خلفية.

وأظهرت التسريبات عرض العدسات الثلاث في قالب مربع الشكل على الجزء الخلفي لهاتف آبل، وكان يشبه في شكله قالب التصوير في هاتف هواوي ”Mate 20 Pro“.