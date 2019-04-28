تسريبات تكشف مزايا جديدة لهاتف ”غلاكسي نوت 10 برو“

سيتضمن طراز 4G القياسي من هاتف سامسونغ ”غلاكسي نوت 10 برو Galaxy Note 10 Pro “ بطارية سعة 4500 ملّي أمبير، وهذا يعني أنها أكبر من بطارية الهاتف ”غلاكسي نوت 9“ بزيادة قدرها 500 ملّي أمبير، وعلى قدم المساواة مع طراز غلاكسي S10 5G ، وفقًا لأحدث التسريبات من Ice Universe ذي المصداقية الكبيرة.

ومنح المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية أمس السبت، شهادة اعتماد لاستخدام البطارية، التي تكشف أن رقمها يتطابق رقم الطراز غلاكسي نوت 10 برو.

وتقول تقارير، إن سامسونغ تعمل في أربعة طرازات من ”غلاكسي نوت 10″، اثنان يدعمان شبكة 4G واثنان يدعمان 5G، ويبدو أن هذا منطقي؛ لأن هناك شائعات عن إطلاق الشركة للهاتف مع حجمين للشاشة: 6.28 بوصة و6.75 بوصة، والشاشة الأخيرة تحمل اسم ”غلاكسي نوت 10 برو“.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونغ عن كل من ”غلاكسي نوت 10″ و“غلاكسي نوت 10 برو“ في أغسطس المقبل.