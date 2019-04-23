فيديو يكشف تصميمًا مبهرًا لهاتف ”غالاكسي نوت 10“ (فيديو)

نشرت قناة تصميم الهواتف ”Concept Creator“ على ”يوتيوب“ تصميمًا مميزًا قالت إنه لهاتف سامسونغ جلاكسي نوت 10، الذي يأتي عكس التوقعات حول رؤية العملاق الكوري لهاتفه ”الفابلت“ هذا العام، حيث ركز على إفساح أكبر مجال ممكن للشاشة مع التمسك بلغة تصميم غلاكسي ”S10 وهي Infinity O“.

وجاء في الفيديو، أن ”تصميم شاشة الهاتف ستتخذ انحناءً ملحوظًا عند جانبي الهاتف، وذلك سيجعل تجربة مشاهدة الفيديوهات والاستمتاع بالألعاب على الجهاز الجديد فريدة للمستخدمين“.

بالإضافة إلى ذلك، تمسك التصميم بنفس منصة الكاميرات في غلاكسي ”S10 5G“ حيث اعتمد على منصة من 4 عدسات للكاميرا الخلفية، إلى جانب مستشعر لقياس ضربات القلب.

لكن على الرغم من التوقعات القوية التي أشارت الفترة الماضية إلى تقديم ”سامسونغ“ تصميمًا جديدًا للشاشة يجعلها ممتدة تمامًا بشكل نقي دون أي قطع داخلها أو نوتش، لم يدعم التصميم فكرة وضع الكاميرا السيلفي داخل قلم S Pen بدلًا من داخل الشاشة.