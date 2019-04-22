”هواوي“ تطلق أول جهاز في العالم يدعم شبكات ”5G“ للسيارات ذاتية القيادة

أطلقت شركة هواوي ما قالت إنه أول جهاز اتصالات في العالم، يدعم شبكات الجيل الخامس ”5G“ لقطاع السيارات.

ويرى خبراء بأن إطلاق الجهاز علامة على طموحات الشركة الصينية المتنامية في أن تصبح موردًا رئيسيًا لقطاع السيارات ذاتية القيادة.

وتسعى الشركة التي تعد أيضًا أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم لقيادة السباق العالمي الذي يتعلق بشبكات الجيل الخامس المقبل.

وخضعت الشركة لمزيد من الفحص والتدقيق من جانب واشنطن، التي تزعم أن معداتها يمكن استخدامها للتجسس.

ورغم أن شركة هواوي نفت مرارًا تلك الادعاءات، إلا أن البعض يخشى من إمكانية استخدام هذه التقنية لمراقبة الركاب داخل المركبات ذاتية القيادة.

وقالت ”هواوي“ في بيان لها: إن الوحدة ”MH5000“ تعتمد على رقاقة ”Balong 5000 5G“ التي أطلقتها في يناير.

وأضافت: ”اعتمادًا على هذه الشريحة طورت أول وحدة (5G) في العالم للسيارة ذات سرعة وجودة عالية“، مشيرة إلى أن وحدة السيارة ”5G“ هذه ”ستشجع صناعة السيارات على التحرك نحو عصر الجيل الخامس“.

وقالت الشركة: إن ”الوحدة ستساعد خططها للبدء في تسويق تقنية شبكة الجيل الخامس لقطاع السيارات في النصف الثاني من هذا العام“.