”سامسونغ“ تطرح تحديثات هامة لـ ”غلاكسي S10“ تعالج نقاط ضعف حرجة

يعد هاتف ”غلاكسي S10“ أحدث إصدار من شركة ”سامسونغ”، حيث ظهر لأول مرة في فبراير/شباط الماضي.

والجهاز متاح في أربعة طرازات هي: S10e و S10 القياسي و S10 + و S10 5G، والثلاثة طرازات الأولى متاحة حاليًا للبيع في المملكة المتحدة، بينما الطراز الرابع S10 5G سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي الأجهزة بواجهة سامسونغ الجديدة One UI المثبتة مسبقًا وتعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 Pie.

وتعد الواجهة One UI أكثر ما يميز تصميم الهاتف والتي تسهل على عشاق أندرويد استخدام أجهزة أكبر، مثل ”غلاكسي S10 +“، بيد واحدة.

علاوة على ذلك، فإن واجهة نظام التشغيل بها أيضًا مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص، مثل الوضع المظلم على نطاق النظام، وهي ميزة غير موجودة حتى في نسخة غوغل من أندرويد.

وتصدر الشركة العملاقة للأجهزة المحمولة تحديثات أمنية شهرية توفر إصلاحات لثغرات أمنية قد يتم استغلالها.

وبمجرد إظهار غوغل إصلاحات أمنية جديدة، يقوم بائعون آخرون بتوزيعها على أجهزتهم الخاصة.

وقد بدأت شركة ”سامسونغ“، مؤخرًا، بطرح تحديثات نظام التشغيل أندرويد لشهر أبريل/نيسان 2019 لسلسلة ”غلاكسي S10″، والتي توفر مجموعة من الإصلاحات الأمنية الهامة.

وقالت ”سامسونغ“: إن التحديث يعالج خمس نقاط ضعف تعتبرها ”حرجة“.

وأكدت أيضًا أن التحديث يعالج 21 مشكلة أخرى هامة جدًا.

ويبدو أن التحديث الأمني سيتم طرحه تدريجيًا إلى مالكي ”غلاكسي S10“ في جميع أنحاء العالم.

وإذا لم يتم تلقي مطالبة بتنزيل التحديث، فيمكن للمستخدم التحقق منه يدويًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم تحديثات النظام ثم التحقق من وجود تحديثات للنظام.

وقد بدأ طرح التحديث الأمني لأندرويد والخاص بشهر أبريل/نيسان 2019 بالفعل لأجهزة غلاكسي S9 و S9 + و Note 9 و Note 8.