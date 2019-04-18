تسريب يكشف عن هاتف ”أونر“ جديد بأربع كاميرات خلفية (صورة)

تم تسريب أول صورة غير رسمية من جهاز ”أونر 20 Pro ”، ما يؤكد الشائعات بأن الجهاز سيأتي بأربع كاميرات خلفية.

وقبل أسابيع على إطلاق الإصدار الرسمي لسلسلة Honor 20، ظهرت صورة Honor 20 Pro على موقع Weibo بالصين، تُظهر الجانب الخلفي لهذا الهاتف الرائد.

وأونر هي شركة فرعية تابعة لمجموعة هواوي الصينية، ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، وفي الآونة الأخيرة أطلقت هواوي P30 Pro في السوق، وهو هاتف رائد مزود بإعداد كاميرا رباعية خلفية.

وتظهر الصورة المسربة أن إعداد الكاميرا الخلفية بالجهاز Honor 20 Pro يتضمن عدسة تكبير مربعة الشكل بتقريب بصري 5 x وعدسة سوني IMX60040 ميغابكسل وعدسة ذات زاوية واسعة جدًا وعدسة ToF .

وقد يأتي الجهاز Honor 20 Pro بميزات أخرى رائعة عبارة عن ماسح ضوئي للبصمات في الشاشة وشاشة أوليد مقاس 6.6 بوصة ومعالج هواوي كيرين980، وتعتزم أونر أيضًا إطلاق Honor 20 القياسي بشاشة 6.1 بوصة أوليد وإعداد كاميرا ثلاثية، وسيتم إطلاق الهاتفين رسميًا في 21 مايو المقبل في لندن.