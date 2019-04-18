هواتف سامسونغ القابلة للطي تتعطل من أول يوم (صور)

أصدرت سامسونغ هواتفها الجديدة القابلة للطي بعد طول انتظار، ولكن يبدو أن الامر انتهى بخيبة أمل بعض المستخدمين، حيث تعطل الهاتف بعد يوم واحد فقط.

وكشفت شكاوى عدة مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي أن شاشة هاتف ”غلاكسي فولد“ Galaxy Fold الجديد – وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونغ بسعر يبلغ 1980 دولارًا أمريكيًا – تعاني من خلل بعد يوم فقط من الاستخدام.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد المراجعون الذين حصلوا على أول دفعة من الهواتف القابلة للطي لاختبارها، أن المشكلة تتعلق بشاشة الجهاز، حيث تتعطل أو تصدر وميضًا.

وكان مراجعون قد حصلوا على الهواتف الأسبوع الماضي، قبل موعد طرحها الرسمي المقرر في الولايات المتحدة في 26 نيسان / أبريل الجاري.

ووفقًا للشركة، يشبه هاتف ”جالاكسي فولد“ الهواتف الذكية التقليدية، ولكنه يتميز بشاشة ثانية ويُفتح مثل الكتاب ليصبح بحجم التابلت الصغير بقياس 7.3 بوصات.

وحظيت فكرة التصميم الجديد بترحيب كبير باعتبارها تأطيرًا لمستقبل الهواتف الذكية، التي لم تشهد سوى تحديثات طفيفة منذ إصدار الآيفون الأول في عام 2007.

وتشير الشكاوى إلى تعطل الشاشة خلال يوم أو يومين من استعمال الهاتف، حيث نشر ”مارك جورمان“، مراسل وكالة بلومبيرغ، تغريدة على ”تويتر“ وقال: ”شاشة هاتف جالاكسي فولد الجديد تعطلت تمامًا وأصبحت غير صالحة للاستعمال بعد يومين فقط.. لا أعلم ما إذا كان هذا العطل واسع الانتشار أم لا“.

وكشف مارك أنه أزال طبقة بلاستيكية على الشاشة لم يكن من المفترض إزالتها قبل أن يتعطل الهاتف، وحتى الآن لم يتضح سبب المشكلة، ولم تقدم سامسونغ أي تفسير لما يحدث للهواتف الجديدة.

وقال ديتر بون، المحرر التنفيذي لدى موقع ”ذا فيرج“، إنه لاحظ ظهور ”انتفاخ صغير“ على شاشة هاتفه، وبدا وكأن شيئًا ما يضغط على الجزء السفلي من شاشته، وأوضح أن سامسونغ استبدلت هاتفها التجريبي لكنها لم تقدم سببًا للمشكلة.

بينما أوضح ستيف كوفاتش، المحرر التقني لدى شبكة ”سي إن بي سي“، أن شاشة هاتفه بدأت تومض بعد استخدامه لمدة يوم واحد فقط.