هواتف سامسونغ القابلة للطي تتعطل من أول يوم (صور)

أصدرت #سامسونغ هواتفها الجديدة القابلة للطي بعد طول انتظار، ولكن يبدو أن الامر انتهى بخيبة أمل بعض المستخدمين، حيث تعطل الهاتف بعد يوم واحد فقط. وكشفت شكاوى عدة مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي أن شاشة هاتف "غلاكسي فولد" Galaxy Fold الجديد – وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونغ بسعر يبلغ 1980 دولارًا أمريكيًا – تعاني من خلل بعد يوم فقط من الاستخدام. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد المراجعون الذين حصلوا على أول دفعة من الهواتف القابلة للطي لاختبارها، أن المشكلة تتعلق بشاشة الجهاز، حيث تتعطل أو تصدر وميضًا.