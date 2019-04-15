”مايكروسوفت“ تنافس ”أبل“ بسماعة أذن لاسلكية

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ستأتي السماعات الجديدة وفقًا للتصريحات، باسم أقرب إلى "Surface Buds"، ليتشابه بعض الشيء مع سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة "Galaxy Buds".