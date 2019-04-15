”مايكروسوفت“ تنافس ”أبل“ بسماعة أذن لاسلكية

كشفت معلومات جديدة صرح بها مسؤولون داخل شركة مايكروسوفت لموقع ”Thurrott“ التقني، أن الشركة تجهز لطرح سماعات أذن لاسلكية جديدة؛ لتنافس بها سماعات أبل ”AirPods“، وستكون مدعومة بمساعدها الشخصي كورتانا.
وأوضح التقرير، أن السماعات الجديدة ستحمل تسمية عائلة أجهزة مايكروسوفت ”Surface“، والتي تضمنت من قبل سماعة أذن ”Surface Headphone“، والتي تغطي أذن المستخدم وتقدم ميزة العزل الصوتي الكامل.
ولكن سماعات الأذن الجديدة سيتم ارتداؤها داخل الأذن نفسها، وستقدم مزايا مثل التواصل مع المساعد الشخصي كورتانا، وكذلك ميزة ستسهل على المستخدم التعامل مع الهاتف خلال قراءة النصوص.
وستأتي السماعات الجديدة، وفقا للتصريحات، باسم أقرب إلى ”Surface Buds“، ليتشابه بعض الشيء مع سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة ”Galaxy Buds“.
يذكر أن ”أبل”، كانت قد أطلقت تحديثًا لسماعاتها اللاسلكية ”AirPods 2“ الشهر الماضي، والذي كان يحمل مزايا جديدة مثل إمكانية الشحن اللاسلكي لعلبة الجيل الجديد، والتي من المتوقع أن تحمل سماعات مايكروسوفت علبة مثلها تدعم نفس الميزة أيضًا.