تسريب جديد يكشف عن مفاجأة بشأن الإصدار العملاق من ”نوت 10“

نشر المدون التقني الشهير ”Ice Universe“ تسريبًا جديدًا عبر ”تويتر“ حول تسمية الإصدار الأكبر من هاتف غلاكسي نوت 10، مؤكدًا أن الإصدار العملاق لا يحمل اسم ”بلس“ في تسميته ولكن سيتم استبداله بـ“برو“.

ويأتي ذلك بعد تقارير عديدة تحدثت عن تقديم سامسونغ إصدارين من هاتف ”نوت 10“ العام الحالي، مخالفة بذلك سياستها المتبعة مع عائلة ”نوت“ طوال السنوات الماضية، حيث كانت دائمًا ما تطلق إصدارًا منفردًا، إلا في 2014 عندما قدمت إصدار ”نوت إيدج“ إلى جانب ”نوت 4“.

وأوضح تقرير سابق نشره موقع ”ET News“ أن ”غلاكسي نوت 10 سيأتي بإصدارين أحدهما بـ 6.28 بوصة والآخر بـ6.75 بوصة، وكلاهما سيدعم العمل على شبكات الجيل الخامس من خدمات الهاتف المحمول، كما سيحمل الإصدار الصغير من الهاتف 3 عدسات للكاميرا الخلفية، بينما الإصدار ”برو“ سيحمل أربع عدسات“.

ومن المتوقع أن تصل أجهزة ”نوت 10“ الجديدة في حفل تقيمه الشركة سنويًا في أغسطس من كل عام.