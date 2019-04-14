”قفل لوحة المفاتيح“ يقضي على آلاف هواتف آيفون

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الميزة المرتبطة بتطبيق الأمان Find My iPhone، تسببت في تحويل عشرات الآلاف من أجهزة آيفون، الصالحة للعمل والتي يتم التبرع بها كل عام، إلى مدافن النفايات.

ووفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة كولورادو لأبحاث المصلحة العامة CoPIRG فإن ميزة ”قفل لوحة المفاتيح“، والتي تقوم بقفل آيفون في حال تعرضه للسرقة أو الضياع، قد منعت أيضًا إعادة استخدام 66000 هاتف آيفون على مدار ثلاث سنوات.

وقال ”التحالف اللاسلكي“، وهو منشأة لإعادة تدوير الإلكترونيات بالولايات المتحدة تم الاستشهاد بها في تقرير المجموعة، إن هاتفًا من بين كل أربعة هواتف تلقاها في عام 2018 لا يزال لديه قفل تنشيط.

وأضاف التقرير: ”رغم أن القفل يهدف إلى ردع اللصوص عن طريق جعل الهواتف المسروقة غير صالحة للاستعمال وبالتالي لا يستحق السرقة في المقام الأول إلا أنه أدى أيضًا إلى جعل عدد كبير من الهواتف التي تم التبرع بها أو التخلي عنها غير قابلة للاستخدام مرة أخرى ما يؤثر بشكل سلبي على بيئتنا وعلى سوق الهواتف المستعملة“.

ويشهد معظم مستخدمي آيفون بفعالية تطبيق Find My iPhone في تحديد موقع الجهاز حال فقده، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين تتبع وتأمين هواتفهم.

ولكن الجانب السلبي هو أن عدم إيقاف الجهات المانحة تشغيل هذه الميزة قبل تسليم هواتفهم، جعل من غير الممكن إعادة استخدام الجهاز.

وجاء بالتقرير: ”إذا لم يقم الشخص بإغلاق القفل قبل أن يضع الهاتف في صندوق التبرع، فلن يكون قابلاً للاستخدام“.

يُذكر أنه في الولايات المتحدة وحدها يتم الاستغناء عن 416 ألف هاتف كل يوم، وينتهي المطاف بالكثير منها إلى مدافن النفايات. وهذا لا يعني المزيد من النفايات المدفونة في الأرض فقط ولكن أيضًا استمرار اتساع التأثير السلبي لتصنيع الهواتف على البيئة.