”آبل“ تسعى لحماية مستخدميها من الاشتراك ”تلقائيًا“ بالتطبيقات والخدمات المدفوعة

تسعى شركة ”آبل“ حاليًا إلى تطوير ميزة جديدة لحماية مستخدمي هواتفها الذكية من الاشتراك بشكل غير مقصود في الخدمات والتطبيقات المدفوعة من داخل متجرها الإلكتروني ”آب ستور“.

وتأتي الميزة الجديدة على شكل رسالة تنبيهية، تطلب من المستخدم الضغط على زر ”OK“ لتأكيد الاشتراك أو ”Cancel“ لإلغائه.

وأشاد أحد مطوري التطبيقات ويُدعى ديفيد بيرنارد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، بالميزة الجديدة، التي بدأت في الوصول بشكل تجريبي إلى بعض مستخدمي ”آيفون“.

ويرى أن ”الطريقة الجديدة من شأنها أن تُسهل على المستخدم الانتباه إلى عملية الاشتراك حال قام بالموافقة عليها من خلال لمس مستشعر البصمة ”TouchID“، بحيث ينتبه من خلال الرسالة التنبيهية الجديدة“.

وأشار الخبير التكنولوجي إلى أن ”شكل وتطبيق الميزة الجديدة بحاجة إلى بعض التعديل من حيث التصميم وطريقة العرض“، مطالبًا آبل بـ“ضرورة تحديثها مع وصول إصدار التشغيل القادم iOS 13“.