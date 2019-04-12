تسريب جديد يكشف أسماء ومواصفات هواتف ”غوغل بيكسل 4“

كشف تسريب جديد الأسماء الكودية لهواتف ”غوغل بيكسل 4″ المقبلة، والتي تعبر عن كائنات طبيعية، كعادة الشركة الأمريكية في تسميات هواتفها التي لم تصل الأسواق بعد.

وتأتي أسماء الهواتف المنتظرة ”بيكسل4″ و“بيكسل4 إكس إل“ تحت مسميات ”Coral“ و“NeedleFish“ على الترتيب، لتتفق مع ما اتبعته غوغل مع هواتفها السابقة بيكسل وبيكسل 2.

وقد تأكدت تلك التسريبات من خلال تحليل الكود المصدري الخاص بتطبيق غوغل Google App والذي حمل الاسمين بين سطوره، ولكن تمت الإشارة إلى بيكسل 4 إكس إل باسم ”Flame“، وذلك إلى جانب التسريبات التي فضحت سطور أكواد الإصدارات الأولية من نظام تشغيل أندرويد Q، والذي ما زال تحت التجريب، وفقًا لما نشره موقع ”أندرويد سنترال“ التقني.

وأوضح التقرير أيضًا، وجود احتمالية بروز إصدار منخفض التكلفة هذا العام ضمن عائلة بيكسل الجديدة، بحيث تتماشى غوغل مع الموضة الجديدة والتي بدأتها أبل مع هواتف آيفون XS حينما أطلقت نسخة منخفضة آيفون XR، ومن بعدها أطلقت سامسونغ غلاكسي S10e، فأصبحت تسيطر العائلات الثلاثية من الهواتف الرائدة هذا العام.

وقد خرجت تسريبات ماضية بتفاصيل حول أداء غوغل بيكسل 4 المميز، حيث من المتوقع أن يحمل معالج سناب دراغون 855 مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 6 غيغابايت.