سامسونغ تقتبس ميزة من ”أوبو“ في هاتفها الجديد A80

كشفت شركة سامسونغ عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة تحت عائلتها لهواتف الفئة المتوسطة غلاكسي A، وهي إصدارات A50 وA70 وA80، والأخير قدمت فيه الشركة الكورية ميزة اقتبستها من نظيرتها الصينية أوبو.

يحمل هاتف غلاكسي A80 كاميرا دوّارة Rotating Camera، والتي تسمح للمستخدم أن يستعملها ككاميرا خلفية وكذلك كاميرا سيلفي عبر قيامها باستدارة نفسها ذاتيًا، على طريقة هاتف أوبو N3 الذي خرج للنور في 2014، بمجرد فتح الكاميرا الأمامية من تطبيق الكاميرا، وذلك بعد أن يقوم الهاتف بتحريك الجانب الخلفي من الهاتف إلى الأعلى، على طريقة هاتف أوبو أيضًا Find X الصادر العام الماضي.

ويحمل هاتف غلاكسي A80 أيضًا شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة وضوح FHD+ وبتصميم شاشة كاملة دون أي ”نوتش“ بتصميم أطلقت عليه سامسونغNew Infinity Display، إلى جانب وجود مستشعر البصمة داخل زجاج الشاشة.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهيرتز، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، مع غياب خيار استخدام بطاقة ذاكرة خارجية، كما يعمل الهاتف ببطارية 3700 مللي أمبير بميزة الشحن السريع Super Fast Charging بقدرة 25 وات.

وسيأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9.0 باي، إلى جانب مزايا إضافية Samsung Pay ودعم كامل للمساعد الصوتي Bixby Voice.

وتأتي الكاميرا الدوّارة بثلاثة عدسات، 48 ميجابيكسل رئيسية بفتحة f/2.0، و8 ميجابيكسل عدسة واسعة جدًا 123 درجة بفتحة f/2.2، بينما العدسة التالتة لعمق الميدان 3D Depth لالتقاط فيديوهات بميزة Live Focus كي تتمكن من تغيير التركيز Focus في الصورة بعد التقاطها.