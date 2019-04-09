تسريبات.. تعرف على أبرز مواصفات آيفون 2019

شهدت الأيام الماضية العديد من التقارير الخاصة بهواتف وأجهزة أبل المختلفة لهذا العام، ما بين إصدارات خاصة من هواتف ”آيفون“ وطبقة حماية شفافة مضادة للخدش، وكذلك كاميرات متعددة العدسات على الجانب الخلفي من بعض إصدارات آيفون 2019.

وأشار تقرير موقع PC-Tablet إلى أن أبل تستعد لإطلاق نسخة تحديثية جديدة لجهازها منخفض التكلفة الشهير آيفون SE، يحمل اسم آيفون XE بشاشة صغيرة 4.8 بوصة، ولكنها خالية تمامًا من الحواف على طريقة تصميم هواتف آيفون منذ آيفون إكس وحتى الآن.

ومن المقرر أن يعتمد على كاميرا أمامية بعدسة أو عدستين، حيث يقدم ميزة بصمة الوجه FaceID، فبصمة الإصبع ستودعنا مع الاستغناء عن زر الشاشة الرئيسية، إلى جانب ذلك فإن ظهر الهاتف سيكون من المعدن وليس الزجاج، وبالتالي سيفتقد ميزة الشحن اللاسلكي، وذلك على حساب شاشة مميزة من نوع AMOLED، وسيتراوح سعره في حيز 600 دولار.

بينما نشر موقع Patently Apple تقريرًا يوضح قيام أبل بتطوير طبقة شفافة صلبة من مواد الكوارتز والماس وزيركيون وأكسيد الألومنيوم لتغطية زجاج شاشات آيفون وأجهزتها الحاسوبية، بحيث تتمكن من مقاومة الخدش من الاستخدام اليومي.

وفي ذات السياق، أكد تقرير نشره موقع ”DigiTimes“ التقني، أن مصنع شرائح آيفون TSMC التايواني بدأ في الدخول بتصميم الشرائح الإلكترونية بتقنية 5 نانومتر حيز الإنتاج، وبالتالي من الممكن أن تكون تلك التقنية هي التي ستستخدمها في تصنيع معالج أبل القادم A13 ليكون أسرع في الأداء بمعدل 15% مقارنة بسابقه.

وتوقع موقع ”Macotakara“ الياباني، قدوم هواتف آيفون لهذا العام بإصدارين يحملان شاشات 6.1 بوصة و6.5 بوصة بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، لكن ستضطر الشركة إلى زيادة سُمك هواتفها لاستيعاب سُمك الكاميرا بعد زيادة حجم مستشعر التصوير وزيادة عدد العدسات، إلى جانب تزويد البطارية في الأجهزة الجديدة بشاحن بقدرة 18 وات للشحن السريع.