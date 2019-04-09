”هواوي“ مستعدة لتزويد ”آيفون“ بشرائح الـ“5G“‏

كشف تقرير جديد، نشره موقع ”إنغادغيت“ التقني، عن وجود خطط لدى شركة هواوي بأن تقوم بتزويد هواتف أبل المقبلة، بمعالجاتها وشرائحها الإلكترونية، التي تساعد على الاتصال بشبكات الجيل الخامس من خدمات الموبايل، وذلك في وقت انتشر فيه دعم هواتف منافسي ”آيفون“ لشبكات 5G.

ووفقًا للتقرير، فإن شركة أبل لن تتمكن من إطلاق هواتفها ”آيفون“ بميزة الاتصال بشبكات الـ5G إلا بحلول 2021، وذلك يرجع إلى عدم قدرة شركة إنتل، المورد الرئيس لشرائح الاتصال اللاسلكي في أجهزة أبل المحمولة، كما أن هناك خلافات قضائية مع شركة كوالكوم، والتي تعتبر رائدة في شرائح الـ5G، وبالتالي من غير الوارد حدوث تعاون بينهما، إضافة إلى أن جهود مهندسي أبل من المرجح تأخر ظهور ثمارها في تطوير شرائحها الخاصة بشبكات LTE قبل 2021.

وأشار التقرير إلى أن ”هواوي“ طورت شريحة ”Balong 5000“ الخاصة باتصالات الجيل الخامس، وتعتبر أول معالج من الشركة الصينية للجيل الجديد، ورغم أنها رفضت إمداد الشركات الأخرى بهذه الشريحة، فإنها من المتوقع تقديمها لأبل، خاصة أنها متوافقة للعمل مع شبكات LTE، وكذلك تعتمد على تقنية الموجات الملليميترية ”mmWave 5G“، ورغم كل ذلك لم يصدر أي رغبة من جانب أبل في استخدام تقنية هواوي.

كما تضمن التقرير عرض الظروف الصعبة التي تواجهها ”هواوي“ داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فالعلاقات بين الجانبين متوترة للغاية، خاصة مع التقارير المتواصلة التي تطلقها الحكومة الأمريكية، حول تواطؤ العملاق الصيني مع الحكومة الصينية، وتسريب بيانات المستخدمين حول العالم، ودعوة مختلف الدول لعدم التعامل معها؛ ما قد يقف عائقا في وجه تحقق التقرير.