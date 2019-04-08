رغم إدخال تحديث هام.. انخفاض سعر سامسونغ ”غلاكسي نوت 8“ إلى النصف

عرض موقع ”أمازون“ الشهير هاتف سامسونغ ”غالاكسي نوت 8“ بنصف القيمة التي عرض فيها عند طرحه لأول مرة، فيما تستعد الشركة التكنولوجية الكورية لإدخال تحديث على هواتفها.

وعلى الرغم من أن عمر هاتف سامسونغ ”غلاكسي نوت 8“ يصل إلى عامين تقريبًا، إلا أنه لا يزال أمام هذا الجهاز الكثير ليقدمه.

ويحتوي الجهاز على شاشة عملاقة سوبر عالية الدقة مقاس 6.3 بوصة وكاميرا خلفية مزدوجة وقلم، S Pen، يسمح للمستخدم بالعمل على الشاشة دون استخدام الأصبع.

وعند طرح الجهاز في الأسواق لأول مرة وصل سعره إلى 869 جنيهًا إسترلينيًا، ولكنه أصبح في متناول الجميع حيث يعرض موقع ”أمازون“ الجهاز بخصم كبير، فيُمكن شراؤه مقابل 429.99 جنيه إسترليني، وهو نصف السعر الأصلي تقريبًا.

والطراز الذي تبيعه أمازون بهذا السعر المنخفض هو الجهاز ذو اللون الأسود، والذي يحتوي على ذاكرة داخلية حجمها 64 جيجابايت.

وتأتي أخبار تخفيض الأسعار في الوقت الذي بدأت فيه شركة سامسونغ بطرح تحديث هام لجميع هواتفها الرائدة، بما في ذلك غلاكسي نوت 8.

ويوفر التحديث بعض الإصلاحات التي وصفتها شركة التكنولوجيا الكورية بأنها ”ضرورية“ لمعالجة ثغرة أمنية تسمح للمخترقين عن بُعد بإجراء تعديلات برمجية عشوائية بالجهاز المستهدف.

وقالت شركة سامسونغ في منشور على موقع الأمان الخاص بها: ”نأخذ قضايا الأمن والخصوصية على محمل الجد، ونبذل قصارى جهدنا للرد في أسرع وقت ممكن، وستتضمن التحديثات الأمنية الشهرية والربع سنوية تصحيحات للمشكلات الأمنية“.

ورغم أن التوقعات تشير إلى شمول التحديثات لكافة أجهزة سامسونغ، مثل غلاكسي S8 و S9 وNote 9 إلا أن مستخدمي غلاكسي نوت 8 أول من يحصل على هذا التحديث الحيوي، وفقًا لما كشفت عنه الشركة.

ويمكن لمستخدم الهاتف اختبار وجود التحديث من خلال التوجه إلى الإعدادات، ثم تحديث البرنامج والنقر فوق تنزيل وتثبيت.