5 طرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف غلاكسي ”S10″‏

حمّلت شركة سامسونغ هواتفها الجديدة غلاكسي ”S10“ وغلاكسي ”S10+“ بعدد كبير من الإمكانيات المتطورة، وكذلك شاشات عالية الدقة من نوع ”Super AMOLED“؛ ما جعل بطاريات تلك الهواتف تنفذ بشكل سريع إذا لما تتمكن من الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن.

لذلك فيما يأتي سنقدم لك عددًا من الأساليب المبتكرة للحفاظ على سعة بطارية هواتفك حتى نهاية يومك:

تفعيل الوضع الليلي Night Mode

إذا قمت بتفعيل الوضع الليلي على هواتف سامسونغ الجديدة ستجد أنه سيوفر لك كمًّا كبيرًا من سعة بطاريتك على مدار اليوم، إذ إن وضع Night Mode سيسمح لك بتحويل واجهات هاتفك بالكامل إلى اللون الأسود، وذلك سيقلل الطاقة التي تحتاج إليها الشاشة لتعمل، إذ إن اللون الأسود خلال عرضه على شاشات الأموليد تحتاج تلك الشاشات إلى طاقة قليلة للعمل.

يمكنك تفعيل هذا الوضع من خلال إعدادات الهاتف والدخول إلى تبويب ”Display“ لتفعيل الوضع الليلي.

تقليل وضوح الشاشة

تتيح شاشات هواتف سامسونغ الجديدة التحكم في دقة وضوحها، إذ يمكنك التنقل بين ”WQHD+ وFHD+“، وتعتبر الأخيرة أقل وضوحًا من سابقتها، وهذا يقلل من الطاقة المستهلكة من جانب الهاتف.

إيقاف ميزة التشغيل الدائم للشاشة ”Always-On Display“

تعتبر من المزايا الرائعة لشاشات هواتف غلاكسي ”S10“ أنها تتيح ميزة التشغيل الدائم للشاشة، إذ إنك رغم غلق الشاشة، يمكنك الاستمرار في استغلال الشاشة لعرض معلومات مختلفة مثل: الساعة والتقويم، ولكن ذلك يستهلك من عمر البطارية بشكل ملحوظ، وبالتالي إذا قمت بوقف تلك الميزة سيوفر لك الكثير من الطاقة.

تفعيل وضع ”Adaptive Battery“

قدمت سامسونغ وضعًا جديدًا للحفاظ على عمر البطارية وهو ”Adaptive Battery“ والذي يستخدم نظام تعليم الآلة لفهم طبيعة استخدامك لهاتفك سواء على مدار اليوم أو من حيث استخدام كل تطبيق، بحيث يقوم الوضع بإيقاف عمل التطبيقات التي لا تحتاج إليها في الخلفية والتركيز فقط على التطبيقات التي تحت الاستخدام حاليًّا.

التحكم في وضع عمل البطارية

وكأي هواتف في السوق حاليًّا، تتيح هواتف سامسونج الجديدة غلاكسي ”S10“ مجموعة من ثلاثة أوضاع لتنظيم عمل البطارية، وهي أوضاع الأداء العالي ”High Performance“، والحفاظ المعتدل لأداء البطارية ”Medium Power Saving“، والحفاظ الأقصى على أداء البطارية ”Maximum Power Saving“، ويمكنك الاختيار فيما بينها حسب رغبتك في عمل هاتفك وكذلك نسبة الطاقة المتبقية من عمر هاتفك.