هبوط ”حاد“ بأسعار سامسونغ ”Galaxy S9“ بعد الكشف عن الإصدار الأحدث

قالت تقارير صحفية، إن مالكي الهاتف المحمول سامسونغ Galaxy S9 تعرضوا لصدمة عنيفة، بعد الكشف عن الإصدار الأحدث من جانب شركة سامسونغ العالمية، المنتجة للهواتف الذكية.

وكشفت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، أن شركة سامسونغ طرحت مؤخرًا إصدارها الجديد Galaxy S10، الذي يتفوق كثيرًَا في إمكاناته على الإصدار السابق.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن الهاتف الجديد يتضمن مميزات تفوق كثيرًا القديم، ومن بينها الكاميرا الخلفية الثلاثية، وبطارية أكبر، والمعالج الأسرع والأكثر كفاءة، وتقنية شحن الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية الشحن العكسي.

وأوضحت أنه ”في ظل التحديث العملاق في تقنيات الهاتف جالاكسي، فإن مالكي الهاتف الأقدم Galaxy S9 تعرضوا لصدمة قوية، لأن أسعار هواتفهم تراجعت بشكل كبير للغاية، وهو ما يعني أنهم سيخسرون كثيرًا في حالة رغبتهم بإعادة بيع هواتفهم للحصول على الهاتف الأحدث“.

ونقلت الصحيفة عن مديرة تسويق في إحدى الشركات ”ليام هولي“، قولها: إنه ”في الوقت الذي تفقد فيه السيارات 20% تقريبًا من قيمتها بعد الشراء بفترة طويلة، فإن أجهزة الهاتف المحمول تفقد 65% من قيمتها، بحسب ماركة الهاتف، والتحديث الجديد على الإصدارات الأحدث“.

وأشارت إلى أن أجهزة الهاتف المحمول ”آي فون“، تحتفظ بقيمتها بصورة أكبر من نظيرتها في ”سامسونغ“، التي تفقد أكثر من نصف قيمتها مع وجود إصدار جديد.