تعرف على مواصفات جيل AirPods الجديد من ”أبل“

كشفت شركة ”أبل“ عن سماعاتها الجديدة AirPods 2، والتي تحمل مجموعة متفردة من المزايا الجديدة، التي طالما انتظرها المستخدمون، مثل إمكانية استدعاء مساعدة ”أبل“ الذكية Siri بالأوامر الصوتية دون لمس هاتفك.

يقدم الجيل الجديد من سماعات AirPods مجموعة من المزايا، مثل الشحن السريع داخل غطاء السماعات الجديد، ومؤشر ضوئي LED يوضح مستوى الشحن المتوفر، وعمر أطول للبطارية يدعم المستخدم بساعة كاملة إضافية من المكالمات، أي زيادة 50% عن الجيل السابق من السماعات، بالإضافة إلى دعم الجيل الخامس من البلوتوث.

وترجع المزايا السابقة إلى قدوم AirPods 2 بشريحة إلكترونية جديدة لمعالجها وهي H1، والتي تقدم ضعف سرعة التوصيل والتنقل بين الأجهزة المختلفة المتاحة للاتصال بها، وكذلك نقاء ودقة وضوح للصوت عبر الميكروفون.

ويعتبر معالج H1 أول معالج يتم تصميمه خصيصًا لسماعات أبل اللاسلكية الذكية، وذلك بعد أن كان الجيل الأول يعمل بمعالج W1، الخاص بمعالجة البيانات والمعلومات على متن ساعات أبل الذكية Apple Watch.

وتتوفر السماعات الجديدة بسعر 199 دولارًا بصحبة غطاء السماعات بالشحن اللاسلكي، بينما بالغطاء التقليدي سعرها هو 159 دولارًا، كما يمكن لمستخدمي الجيل الأول من السماعات أن يشتروا الغطاء القابل للشحن اللاسلكي وحده بسعر 79 دولارًا.