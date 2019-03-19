تسريبات جديدة عن مواصفات غالاكسي A40 القادم (صور)‎

بعد يوم واحد من إعلان سامسونغ عن حدث إطلاق عبر الإنترنت لجهاز أو أجهزة ”غالاكسي“ في 10 أبريل، تم تسريب صور جديدة لهاتف غالاكسي A40 القادم بواسطة موقع WinFuture.

وتكشف الصور أنه على عكس التوقعات سيأتي الهاتف بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدلًا من ثلاث كاميرات خلفية.

ووفقًا للتسريبات، سيحتوي الهاتف على شاشة Infinity-U وغطاء خلفي من البلاستيك اللامع.

وتُظهر الصور المسربة أيضًا مستشعر بصمة مثبتًا خلف الجهاز، لذا فإن التكهنات الخاصة بمستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة أصبحت خارج الحدود الآن. ويوجد منفذ USB من النوع C في الجزء السفلي مع شبكة مكبر صوت ومقبس صوت 3.5 ملم.

وتكشف الصور عن طرازات للهاتف باللون الأسود والأزرق والمرجاني والأبيض.

المواصفات المتوقعة وسعر غالاكسي A40 واستنادًا إلى التسريب السابق، سيتم تشغيل غالاكسي A40 بمعالج Exynos 7885 وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت رام وسعة تخزين 64 غيغابايت.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد9 Pie وبطارية سعة 4000 مللي أمبير، وبينما اقترح تسريب سابق أن الهاتف سيأتي بشاشة عرض 6.4 بوصة فقد أشار تسريب آخر إلى شاشة 5.7 بوصة، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 249 يورو.