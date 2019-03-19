كيف تشحن هاتف آيفون في أسرع وقت ممكن؟

تعتمد أسرع طريقة لشحن هاتف آيفون على الملحقات التي لديك، وتعد أسرع طريقة لشحن هاتف آيفون جديد (iPhone 8، 8 Plus ، X ، XS ، XR) هي الاستفادة من ميزة الشحن السريع، ولكن للقيام بذلك ستحتاج إلى شاحن ”يو إس بي سي“، وكابل ”يو إس بي سي لايتننج“.

وسيستغرق شحن الهاتف بنسبة 50 بالمئة 30 دقيقة، وفق هذا الإعداد، وإذا كنت لا تملك الأدوات اللازمة للقيام بشحن سريع، ولديك شاحن جهاز آيباد، أو شاحن ”يو إس بي“ آخر عالي الطاقة، يمكنك استخدامه لأنه أسرع من الشاحن الأصلي للهاتف.

ويمكن لشاحن آيباد بقوة 12 واط شحن الآيفون بالكامل بمعدل أسرع بنسبة 33 % من شاحن 5 وات الأصلي.

أما إذا كان لديك الشاحن الأصلي للهاتف فقط، فالنصيحة الجيدة لتسريع الشحن هي جعل الآيفون في وضع الطيران، والتوقف عن استخدامه أثناء الشحن.

أما أبطأ طريقة شحن فهي استخدام الشحن اللاسلكي، فإذا كان هذا هو كل ما لديك ستحصل على شحن أسرع قليلًا عن طريق تحويل الآيفون إلى وضع الطيران مع عدم استخدامه.