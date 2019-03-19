تسريبات تكشف اسم خدمة ”غوغل“ الجديدة لبث الألعاب  (صور)

في الوقت الذي تستعد فيه شركة ”غوغل“ للمشاركة بمؤتمر صحفي في فعاليات معرض GDC 2019 لمطوري الألعاب السنوي، وقبل إقامته بساعات تسرَّب عددٌ من الصور من داخل المكان المخصص للمؤتمر.

وسيطرت عليه تجهيزات وديكورات يحتلها تصميم عملاق لحرف ”S“، وهذا قد يؤكد ما تردد خلال الفترة الماضية، حول قدوم خدمة غوغل الجديدة للبث المباشر للألعاب والتي ستحمل اسم Stream.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الماضية تؤكد أن الشركة الأمريكية تعمل على تطوير منصة جديدة تشبه منصة ”نيتفلكس“ لبث الأفلام والمسلسلات، ولكن خدمة غوغل ستكون متخصصة في بث الألعاب، والتي ستسمح للاعبين الاستمتاع بالألعاب المختلفة دون الحاجة إلى وجود أجهزة متطورة بإمكانيات خرافية لديهم، إذ إن الألعاب سيتم لعبها مباشرة داخل خوادم ”غوغل“ التي ستقوم بعمليات المعالجة المعقدة، ويتم عرضها بسلاسة على أجهزة المستخدمين حتى إن كانت هواتف ذكية.

كما أن هناك بعض الصور التي تؤكد احتمالية طرح الشركة لذراع تحكم للألعاب، بحيث سيكون مصاحبًا لمنصتها الجديدة، وسيكون مزودًا بشاشة وزر للبحث الصوتي مدعومًا بمساعد غوغل الذكي Google Assistant، ولكن كل ذلك لا يزال مجرد تكهنات غير مؤكدة.

والمثير للجدل -أيضًا- أن ”غوغل“ وضعت العديد من منصات الألعاب الشهيرة مثل: بلاي ستيشن وسيجا وDreamCast حول المكان المخصص لمؤتمرها الصحفي.

يُذكر أن شركة مايكروسوفت كشفت عن منصتها الجديدة لبث الألعاب السحابية xCloud مطلع الشهر الجاري، استعدادًا للكشف عنها في حفل خاص في أبريل المقبل، والتي ستكون منافسة مباشرة لخدمة غوغل المزعوم إطلاقها اليوم.