تسريبات تكشف اسم خدمة ”غوغل“ الجديدة لبث الألعاب  (صور)

في الوقت الذي تستعد فيه شركة ”غوغل“ للمشاركة بمؤتمر صحفي في فعاليات معرض GDC 2019 لمطوري الألعاب السنوي، وقبل إقامته بساعات تسرَّب عددٌ من الصور من داخل المكان المخصص للمؤتمر.

وسيطرت عليه تجهيزات وديكورات يحتلها تصميم عملاق لحرف ”S“، وهذا قد يؤكد ما تردد خلال الفترة الماضية، حول قدوم خدمة غوغل الجديدة للبث المباشر للألعاب والتي ستحمل اسم Stream.

The logo for whatever it is that Google is announcing tomorrow… #GatherAround #GDC2019 #Google pic.twitter.com/Wv5vGMTH7N

— 9to5Google.com (@9to5Google) March 18, 2019