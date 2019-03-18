متجر ”أبل“ يتوقف عن العمل بشكل مفاجئ

خرج موقع متجر ”أبل“ الإلكتروني عن العمل منذ قليل، حيث واجه زواره صورة تقول إن الشركة تستعد لإجراء بعض التحديثات على متجرها ومن ثم سيعود للعمل بشكل طبيعي من جديد.

ومن المتوقع أن يكون الأمر متعلق بتحديثات جديدة ستطلقها الشركة بإصدارات جديدة من أجهزتها المختلفة، مثل عائلة أجهزتها اللوحية iPad وأجهزتها الحاسوبية الشخصية iMac وكذلك سماعاتها اللاسلكية AirPods، وكذلك منصتها اللاسلكية المنتظرة للشحن AirPower.

ومن المنتظر أن تعقد شركة ”أبل“، مؤتمرًا صحفيًا في الـ 25 من مارس/آذار الجاري، سيكون مخصصًا لخدمات الشركة البرمجية، مثل خدمات جديدة متعلقة بالأخبار وأخرى متعلقة بالعروض المصورة.

وذهب مارك جورمان، وهو صحافي في ”بلومبيرغ“ متخصص في متابعة أخبار ”أبل“، إلى أن الشركة ستطلق خدماتها خلال الأيام المقبلة، بحيث يركز حفلها ”It’s Showtime“ فقط على خدماتها الجديدة، بعيدًا عن منتجاتها الجديدة من الأجهزة.