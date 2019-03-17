مشكلة غريبة في شاشات هواتف ”غالاكسي S10 بلس“ تضر ببطارياتها

تعرض مجموعة من مستخدمي هواتف غالاكسي S10 بلس إلى مشكلة غريبة مع شاشات هواتفهم، حيث يتسبب وضعهم إياها داخل جيوبهم أو حقائبهم، وارتطام شاشاتها بأرجلهم خلال السير، في تفعيل الشاشة عبر ميزة Tap to Wake، والتي من المفترض أن تعمل فقط عند النقر على الشاشة بأصابعك.

وأشار المستخدمون المتضررون، إلى أن هذه الميزة من المفترض أن لا تعمل إلا بوجود اتصال مباشر بين أصابع المستخدم وشاشة هاتفه، وبالتالي فإن تفعيلها من خلال ارتطام الشاشة بأي جسم آخر مثل جيب المستخدم أو داخل حقيبته، يؤثر سلبًا على عمر بطاريات هواتفهم؛ لأنه يتم استهلاكها بشكل سريع نتيجة استمرار تفعيل الشاشة بشكل متكرر دون قصد.

وصب المستخدمون جام غضبهم وانزعاجهم الشديد من تلك المشكلة، التي تضرب هواتف من المفترض أن تكون عالية التصنيع ومصممة بشكل لا يزعج المستخدمين، خاصة وأن أسعارها مرتفعة، بالإضافة إلى أنها ظهرت فقط في بعض الهواتف المباعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المشكلة متعلقة بالجانب البرمجي وليس الجهاز نفسه.

وعلقت الشركة الكورية على ذلك، قائلة بأنه ”يجب على المستخدمين وقف ميزة Tap to Wake وكذلك ميزة Always-On على متن هواتفها الجديدة المتضررة“.