هواتف بكاميرا 100 ميغا بكسل في طريقها إلى الأسواق العام الجاري

قال رئيس قطاع إدارة المنتجات بكوالكوم، جوود هيب، إن شركته تعمل حاليًا مع عدد كبير من مصنعي الهواتف الذكية، لتقديم كاميرات جديدة بدقة تتجاوز 100 ميغا بكسل.

وأوضح هيب، خلال حوار مع موقع MySmartPrice، أنه رغم محاولة الشركة التركيز على تقديم كاميرات تتميز بحجم أكبر للبكسلات بدلًا من عددها، إلا أن السباق داخل السوق هذا العام يركز بشكل كبير على العنصر الثاني، ولذلك تحاول كوالكوم تلبية مطالب الجمهور، لافتًا إلى العديد من العناصر الأخرى التي تتوقف عليها جودة الكاميرا في الهواتف الذكية، مثل حجم البكسلات، وكذلك حجم مستشعر التصوير نفسه والذي يتحكم في كم الإضاءة الملتقطة عند التصوير.

ووعد هيب أن تصل الكاميرات الجديدة خلال العام الجاري على متن هواتف مختلفة تطلقها شركات تصنيع الهواتف الذكية.