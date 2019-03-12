خدعة تفتح بصمة الوجه بهاتف غالاكسي S10 بلس

نشرت الباحثة الأمنية ”جاين وونغ“ تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“ توضح من خلالها نجاح محاولتها للتحايل على هاتف سامسونغ الجديد غالاكسي S10 بلس، حيث قامت بخداع ميزة بصمة الوجه الأمنية من خلال وضعه أمام وجهها، ليفتح قفل الشاشة.

وأشارت جاين إلى أنها قامت بفتح الهاتف خلال جلوسها مع أخيها، حيث تحدته أن تقوم بخداع نظام البصمة في هاتف سامسونغ الأحدث، وفعلًا تمكنت من فتح قفل شاشة الهاتف من خلال وضعه أمام وجه شقيقها وهو مغمض العينين.

وتعتبر تلك التجربة تهديدًا صريحًا لخصوصية المستخدمين، حيث بإمكان أي شخص فتح الهاتف في حال كان المستخدم نائما.

وتعرضت هواتف غلاكسي S10 إلى العديد من الاختبارات لبصمة الوجه والتي فشلت فيها، حيث إن البعض تمكن من فتح الهواتف من خلال استخدام فيديوهات حية لوجوه أصحاب الهواتف، بينما قام البعض الآخر باستخدام صور فوتوغرافية.

ويرجع ذلك إلى قيام سامسونغ بالتخلي عن نظام تصويرها السيلفي المتطور، والذي كان يحمل مستشعر الأشعة تحت الحمراء وعدسة مخصصة لالتقاط بصمة العين، وذلك لتوفير المساحة في الحافة العليا من الهاتف ضمن تصميم الشاشة الجديدة Infinity O، مما تسبب في تراجع قوة تأمين ميزة البصمة على الهواتف الجديدة.