مستخدمون يشتكون من تحديث سامسونغ الجديد 9.0

أعرب مستخدمون لهاتفي سامسونغ غلاكسي S9 وNote 9 الذكية عن خيبة أملهم من التحديث الذي أجرته الشركة على نظام التشغيل ”أندرويد“، مؤكدين أنه أثر على عمر البطارية.

وقال أحد مستخدمي غلاكسي S9 لموقع Samsung Community إن ”الإصدار 9.0 يعاني من المشاكل الكبيرة، وأوصى بالانتظار للحصول على إصدارات أخرى لتجنب أي مشاكل“، مضيفًا أن ”عمر البطارية أصبح أسوأ بشكل ملحوظ بعد التحديث“

وأضاف آخر قائلا: ”قمت مؤخرًا بتحديث هاتفي S9 plus ويجب أن أقول إن عمر البطارية مخيب للآمال للغاية، أحصل على نصف الأداء الذي كنت عليه من قبل عندما كان يعمل هاتفي على إصدار أندرويد أوريو“.

وأوضح مستخدم ثالث قائلاً: ”منذ تحديث هاتفي تنفد بطارية هاتفي غالاكسي S9 + بشكل أسرع مما كانت عليه قبل التحديث، وتنخفض البطارية من 100% إلى 40% في غضون دقائق“.

وأبلغ بعض المستخدمين أن عمر البطارية انخفض بنسبة 50% تقريبًا منذ تثبيت التحديث.

وكانت أحدث إصدارات نظام التشغيل ”أندرويد“ لهواتف سامسونغ غلاكسي S9 وNote 9 الذكية قد بدأت في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وجاء التحديث، المعروف باسم Pie Android 9.0، بمجموعة من الميزات الجديدة تشمل واجهة مستخدم جديدة تسمى ”One UI“ وأدوات الرفاهية الرقمية وطريقة جديدة لعرض الإشعارات.

كما جاء مع ميزة تسمى البطارية المتكيفة Adaptive Battery ، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيفية استخدام هاتفك وبالتالي لا تستهلك التطبيقات والخدمات التي لا تستخدمها طاقة البطارية.

غير أن بعض مستخدمي أجهزة سامسونغ الرائدة يقولون إنه بدلاً من توفير الطاقة فإن التحديث الأخير يستهلك البطارية.