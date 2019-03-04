تسريب جديد يكشف عن أول هاتف من سامسونغ مع ”كاميرا موحدة“

كشف تسريب جديد نشره المدون التقني Ice Universe، عن قيام شركة سامسونغ بالتخطيط لإطلاق هاتفها غلاكسي A90 المقبل، بتصميم مختلف كليًا، يعتمد على شكل جديد للكاميرا، لتصبح ”دوارة“، يمكن استخدامها كخلفية وسيلفي في نفس الوقت.

وأوضحت التقارير السابقة، أن الهاتف القادم سيحمل تصميم ”سلايدر“، بحيث تقدم سامسونغ شاشة عملاقة كاملة في واجهة الهاتف، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على الكاميرا السيلفي في الجزء الميكانيكي المتحرك لأعلى وأسفل.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرا بمستشعر سامسونغ الجديد ISOCell Bright GM1 بدقة 48 ميغابكسل بحجم بيكسل 0.8 ميكرون، وتقدم كذلك صورًا بدقة 12 ميغابكسل بحجم بيكسلات 1.6 ميكرون.

كما أنه من المتوقع أن يصل الهاتف الجديد، بحلول نهاية العام الحالي، ليكون أول هاتف من سامسونغ يعتمد على فكرة الكاميرا الموحدة.