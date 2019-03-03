تسريب يكشف مزايا مذهلة لكاميرا ”هواوي P30 Pro“ (صور)

كشفت صور نشرها موقع Slashleaks مزايا نظام كاميرا غير عادية بهاتف هواوي P30، حيث يوجد صفان خلف الهاتف يحتوي أحدهما على 3 عدسات كاميرا، والآخر يحتوي على فلاش أو مستشعر ToF.

وفي نظام الكاميرا الثلاثية، توجد عدسة مربعة الشكل على غرار تقنية التكبير البصري 10X والتي عرضتها شركة ”أوبو“خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019.

ورُصد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، ومعه الهاتف الجديد في صورة تم نشرها على موقع ”ويبو“، حيث يمكن رؤيته يحمل الهاتف ذا الكاميرا المميزة.

ومن المتوقع أن تحتوي شاشة هواوي P30 Pro على شاشة أوليد مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض Full HD+، فيما سيكون تشغيل الجهاز بمعالج هواوي كيرين 980، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت رام، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت.

وفيما يتعلق بنظام الكاميرا الثلاثية للهاتف، فإنه من المتوقع أن يشتمل على عدسة عادية بفتحة f / 1.6، وعدسة LEICA ذات الزاوية فائقة الاتساع وعدسة مكبرة بقوة 10x.

ومن المحتمل أن يستخدم، الجهاز الذي سيعلن عنه في 26 آذار/مارس الجاري، مستشعر سوني 38MP IMX607.