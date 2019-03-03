”واتس آب“ يعتزم تقديم مزايا جديدة للمستخدمين قريبًا

يعد ”واتس آب“ تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، ويتوفر على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ويتم تحديث التطبيق بانتظام ما يعني إضافة ميزات وتحسينات جديدة إليه باستمرار/ وقد ظهرت شائعات عن الوضع المظلم على ”واتس آب“ منذ عدة أشهر.

وذكر منشور بحساب WABetaInfo، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن ”واتس آب“ كان يعمل في تطوير الوضع المظلم، وقد ألمح المنشور إلى أن التصميم الجديد قد يصل إلى واتس آب في وقت لاحق من هذا العام.

ولكن يبدو أن الوضع المظلم لن يكون الميزة الجديدة الوحيدة التي ستظهر لأول مرة على تطبيق الدردشة.

وأعلن WABetaInfo أيضًا أن ”واتس آب“ يقوم بتطوير شريط بحث مُحدث للتطبيق سيسمح للمستخدمين بالعثور على الموضوعات بسهولة أكبر.

وعرض WABetaInfo صورًا لشريط البحث الجديد والذي ادعى أنه اكتشفه في إصدار تجريبي جديد لواتس آب على نظام iOS.

ويحتوي ”واتس آب“ بالفعل على شريط بحث يعرض الدردشات وجهات الاتصال والرسائل بناءً على طلب المستخدم.

ولكن يبدو أن ”واتس آب“ يعتزم تحديث هذه الأداة من خلال السماح للمستخدمين بالبحث عن الموضوعات بشكل أكثر دقة من خلال إمكانية البحث عن ملفات GIF ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات والروابط وغيرها المزيد.