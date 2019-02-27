إطلاق أول بطاقة ذاكرة للهواتف الذكية بسعة 1 تيرابايت

أطلقت شركة سانديسك، المملوكة لشركة ويسترن ديجيتال، أول بطاقة ذاكرة من نوع ”microSD“ الكاميرات والأجهزة المحمولة بسعة 1 تيرابايت، والتي ستفتح المجال أمام عشاق التصوير بالموبايل والكاميرا لتخزين مقاطع الفيديو والصور بجودتها العالية دون الحاجة لضغطها بسبب المساحة.

وتتميز البطاقة الجديدة، وفقًا لما نشره موقع ماشبا التقني، بسرعة نقل البيانات، التي تصل إلى 160 ميجابايت في الثانية الواحدة، بينما سرعة قراءة البيانات على البطاقة هي 90 ميجابايت في الثانية الواحدة.

ولكن القليل من الهواتف الذكية حتى الآن، تدعم تقنيات النقل السريع للبيانات، والمميز في البطاقة الجديدة أنها غير مقصورة في توافقها للعمل على تلك الهواتف، وإنما الهواتف التقليدية أيضًا ستعمل عليها بشكل مميز، والتي سيستفيد أصحابها من المساحة الشاسعة التي تقدمها لهم في التخزين.

وتتوافر البطاقات الجديدة بسعر 449 دولارًا، وبالتأكيد سعر مبالغ فيه؛ لأن التقنية التي تعمل بها مازالت جديدة، وكذلك فإن الجمهور المستهدف بهذه البطاقة ليس المستخدم العادي، وإنما المصورون المحترفون، وكذلك عشاق تصوير الفيديوهات بالموبايل وتحريرها على هواتفهم الذكية.