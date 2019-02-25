شاهد بالفيديو.. تصميم غلاكسي Fold من كافة الزوايا

نشرت شركة سامسونغ على قناتها الرسمية بـ“يوتيوب“، فيديو توضيحي لجهازها الأول من نوعه القابل للطي Galaxy Fold، والذي كشفت عنه الشركة الخميس الماضي.

وأوضح المقطع المصور، جهاز الشركة بشاشته 4.6 بوصة الصغيرة، والتي تجعله يستخدم الجهاز كهاتف ذكي، وكذلك شاشته الكبرى بمساحة 7.3 بوصة، عندما يتم فتح الجهاز ليتم تحويله إلى جهاز تابلت.

ويحمل الهاتف 6 كاميرات، منها ثلاثة على الجانب الخلفي، وواحدة في الجانب الأمامي خلال استخدام الجهاز كموبايل، وعند فتحه ليتحول إلى تابلت ستجد الكاميرتين المتبقيتين.

ويتوفر الهاتف بسعر 1980 دولارًا، ببطاريتين تبلغ سعتهما الإجمالية 4380 مللي أمبير.