نوكيا تدخل المنافسة في عالم الكاميرات الخلفية بهاتف جديد (صور)

View this post on Instagram

عادت شركة #HMD من جديد لتبهر العالم بهاتف Nokia 9 PureView، الذي يحمل إمكانيات تصوير فريدة. وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية مكونة من 5 عدسات فائقة الدقة، ستجعل المستخدم ينجح في التقاط أقصى مستوى من التفاصيل الممكنة من خلال الهاتف الجديد. يحمل #نوكيا9 شاشة كبيرة بسعة 5.99 بوصة بدقة وضوح 2K من نوع OLED، ويعمل بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، ولكنه في الوقت نفسه يعمل بمعالج كوالكوم القديم سناب دراجون 845، في الوقت الذي يعتبر 2019 فيه هو عام المعالج المميز الجديد سناب دراجون 855. . . #إرم_نيوز #أخبار #جديد #تكنولوجيا #نوكيا #هاتف #موبايل #تقنية #سامسونج #هاواوي #أبل #آيفون #صور #لايك #nokia #nokia_9 #mobile #camera #technology #smartphone #news #samsung #apple