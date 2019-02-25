نوكيا تدخل المنافسة في عالم الكاميرات الخلفية بهاتف جديد (صور)

عادت شركة HMD من جديد لتبهر العالم بهاتف Nokia 9 PureView، الذي يحمل إمكانيات تصوير فريدة.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية مكونة من 5 عدسات فائقة الدقة، ستجعل المستخدم ينجح في التقاط أقصى مستوى من التفاصيل الممكنة من خلال الهاتف الجديد.

يحمل نوكيا 9 شاشة كبيرة بسعة 5.99 بوصة بدقة وضوح 2K من نوع OLED، ويعمل بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، ولكنه في الوقت نفسه يعمل بمعالج كوالكوم القديم سناب دراجون 845، في الوقت الذي يعتبر 2019 فيه هو عام المعالج المميز الجديد سناب دراجون 855.

وتستعين نوكيا بعملاق برمجيات الكاميرات Light وكوالكوم لتيسير عملية تشغيل الكاميرات الخمسة عبر معالج كوالكوم الذي لا يسمح سوى باستخدام 3 كاميرات فقط.

وتتمثل العدسات الخمس التي يحملها الهاتف على جانبه الخلفي في عدستين تلتقطان الألوان RGB والثلاث المتبقيات تلتقط الأبيض والأسود فقط، وفي الوقت نفسه تلك العدسات الثلاث مصدر مرور الضوء اللازم إلى الصور الملقتطة لتظهر أقصى تفاصيل ممكنة بدقة عالية، إلى جانب ذلك فإن جميع العدسات تأتي بدقة 12 ميغابكسل وفتحة عدسة ثابتة f/1.8.

ويأتي الهاتف الجديد ببطارية 3230 مللي أمبير، ولا يحمل فتحة سماعات تقليدية 3.5مم، وبسعر 699 دولارًا، وسيصل الأسواق خلال الأسابيع المقبلة حول العالم.