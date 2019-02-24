سامسونغ تستهدف عشاق آيفون بهذا العرض المغري

كشفت سامسونغ أخيرًا النقاب عن غلاكسي S10 وشقيقيه الأكبر والأصغر للعالم، هذا الأسبوع، في الحدث السنوي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وتم الكشف عن هذا الجهاز الرائد الجديد كليًا جنبًا إلى جنب مع الطراز S10e الأقل سعرًا و S10 + الذي يعتبر الأكثر تميزًا والأكبر في هذه الباقة.

ومع وصول هذه الأجهزة بميزات جديدة منها شاشة كاملة من الحافة إلى الحافة، فمن المؤكد أن هناك الكثير مما يعجبك، حيث تحرص سامسونغ بشكل واضح إلى حث المستهلكين على اقتناء أجهزتها الحالية.

وأطلقت الشركة الكورية صفحة للطلب المسبق تقدم من خلالها بعض الخصومات الكبيرة إذا قمت باستبدال هاتفك القديم، وخاصة إذا كان لديه شعار أبل في الخلف.

حيث يمكن لمن يمتلكون هاتف آيفون 8 تسليمه والحصول على غلاكسي S10 الجديد، بخصم قدره 300 جنيه إسترليني.

ومن يمتلكون آيفون 7 يمكنهم حاليًا تقليل سعر أحدث هاتف من سامسونغ بمقدار 250 جنيهًا إسترلينيًا، ويحصل أصحاب آيفون 6 على خصم بقيمة 100 جنيه إسترليني.

وإلى جانب هذه الخصومات، تسمح سامسونغ لعشاقها بدفع ثمن الجهاز على مدار عامين.

وهناك مكافأة لكل من يطلب S10 مسبقًا، حيث تقدم سامسونغ حاليًا زوجًا مجانيًا من سماعات غلاكسي بود.

وتبدأ أسعار جهاز غلاكسي S10e من 669 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تصل تكلفة S10 إلى 799 جنيهًا إسترلينيًا، ويبلغ سعر S10 + 899 جنيهًا إسترلينيًا.

وهناك أيضًا خيار شراء الهاتف الأكبر، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 غيغابايت رام وقرص صلب عملاق سعة 1 تيرابايت، بأسعار تزيد عن 1300 جنيه إسترليني.

ويتوفر غلاكسي S10 للطلب المسبق الآن، ويصل إلى المتاجر بدءًا من 8 مارس.