ميزة جديدة في ”غلاكسيS10“ تخفي نتوء الكاميرا الأمامية (صور)

كشفت شركة ”سامسونغ“ عن ميزة جديدة في هواتف غلاكسي S10 تمكّن المستخدم من إخفاء نتوء الكاميرا الأمامية.

ورغم فخر الشركة بتصميم شاشة Infinity-O الموجودة في سلسلة هواتف ”غلاكسي أس 10“ Galaxy S10 الجديدة، إلا أنه يبدو أن الشركة تدرك عدم إعجاب بعض عملائها بالتصميم المبتكر.

وحسب موقع ”فون أرينا“، وضعت ”سامسونغ“ خاصية في قائمة الإعدادات، تمكّن المستخدم من تعطيل التصميم الجديد الذي يشمل ظهور الكاميرا الأمامية كجزء من شاشة العرض.

يضمن تفعيل هذه الخاصية إخفاء الكاميرا الأمامية نوعًا ما، بتظليل الجزء العلوي من الشاشة، حتى يندمج نتوء الكاميرا في جسم الهاتف بشكل أفضل، ويبدو الهاتف مشابهًا في هذا الصدد للتصميم القديم، إلا أن هذه الميزة لا تعطل الجزء العلوي من الشاشة تمامًا، بل تظلله فقط، حيث تستمر الإشعارات في الظهور ضمن هذا الجزء، بينما تهبط التطبيقات إلى الجزء السفلي في الشاشة.

بالطبع قد لا يعتمد جميع المستخدمين هذه الخاصية لكنها ستساعد المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في توافق بعض التطبيقات مع التصميم الجديد، حيث يتم عرض بعض المعلومات أو أدوات التحكم خلف نتوء الكاميرا، لذلك يعد وضع ”إخفاء الكاميرا الأمامية“ حلًا مؤقتًا إلى أن يتم تحديث التطبيقات لتدعم التصميم الجديد.