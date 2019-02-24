واتساب يطلب من مستخدميه على آيفون تحديثه فوراً

طالب واتساب مستخدميه عبر أجهزة آيفون التأكد من تحديث التطبيق.

وتأتي هذه الترقية المهمة، والتي تم إصدارها على متجر آب ستور، بعد اكتشاف خلل أمني في ميزة بصمة الوجه أو بصمة الإصبع الجديدة المتاحة على آيفون لمنع الآخرين من الوصول إلى الرسائل دون إذن.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة يفترض أنها تمنع أي شخص من الاطلاع على سجل واتساب الخاص بك فقد اكتشف أحد رواد موقع ريديت أنه يمكن تجاوزها بسهولة.

وبعد اكتشاف هذا الخلل أصدر واتساب بيانًا قال فيه: ”نحن على دراية بالمشكلة وسيتم إصلاحها قريبًا، وفي غضون ذلك نوصي بتعيين خيار قفل الشاشة على الفور“.

ولحسن الحظ قام فريق العمل في خدمة المراسلة بتحديد المشكلة بسرعة وأصدر الآن هذا الإصلاح المهم، وبدأ أحدث إصدار من تطبيق واتساب ”2.19.22“ للتو في حل المشكلة.

فإذا كنت تملك جهاز آيفون يمكنك تحديث التطبيق من خلال زيارة متجر التطبيقات أب ستور ومراجعة علامة تبويب التحديثات.

وبمجرد تثبيت الإصدار الجديد، يمكنك تعيين واتساب للعمل فقط بعد تحديد هويتك باستخدام القياسات الحيوية لجهاز آيفون.

والفكرة من وراء التحديث هي منع أي شخص من الوصول إلى رسائلك إذا كنت قد تركت هاتفك غير مقفل.

وتنص أحدث إصدارات واتساب على أنه يمكنك استخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع لفتح واتساب من خلال النقر على: الإعدادات> الحساب> الخصوصية وتمكين قفل الشاشة.