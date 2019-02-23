تسريب صورة هاتف هواوي القابل للطي قبل إطلاقه (صورة)

كشفت لوحة إعلانية عملاقة عن هاتف شركة هواوي القابل للطي المنتظر Mate X، والذي من المتوقع أن يخرج إلى النور خلال مؤتمر برشلونة للموبايل السنوي MWC 2019، وذلك بعد أيامٍ قليلة من كشف غريمتها شركة سامسونغ عن هاتفها Galaxy Fold.

وأوضحت الصورة، التي نشرها مستخدم على تويتر باسم ”gimme2pm“، أن الهاتف الجديد سيحمل شاشة كبيرة قابلة للطي، بحيث يتم استخدام الجهاز كهاتف بشاشة صغيرة عند طيه، ولكن عند فتحه يتحول إلى جهاز تابلت بشاشة كبيرة.

ورغم أن هواوي لم تعلق حتى الآن على الصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية، إلا أن كافة التوقعات والتقارير التي خرجت للنور في الفترة الماضية، تؤكد أن برشلونة ستشهد استقبال الهاتف الأول من نوعه من العملاق الصيني بعد أيام قليلة.

وكان مدير الشركة التنفيذي، ريتشارد يو، قد صرح للمستثمرين بأن الشركة ستقدم أول هاتف من جانبها يدعم تقنيات وخدمات شبكات الجيل الخامس للموبايل، بشاشة قابلة للطي، خلال مؤتمر برشلونة السنوي MWC 2019.