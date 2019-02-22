بكاميرا 48 ميغابكسل.. أوبو تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد (فيديو)

كشفت شركة أوبو للإلكترونيات، ومقرها في الصين، عن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المنتظر ”أوبو F11 Pro“، على موقع الشركة الخاص بالهند.

وسيكون موعد إطلاق الهاتف الجديد يوم الخامس من آذار/ مارس المقبل، وفق بيان الشركة على فيسبوك الخاص بفرعها في الهند، واستعرض عددًا من المزايا الرئيسية في الهاتف الجديد.

ووفقًا لما نقله موقع إنديان إكسبريس الإخباري، فإن هاتف F11 سيتضمن كاميرا سيلفي متحركة بشكل ميكانيكي صعودًا وهبوطًا على طريقة Pop-up، بحيث تكون الكاميرا الأمامية مخفية وتظهر بمجرد الضغط عليها وتختفي عند تكرار نفس الحركة.

وهذه الخاصية، ستتيح للهاتف الجديد تقديم تصميم للشاشة أطلق عليه اسم ”بانورامي“، بحيث لن يكون هناك أي حواف أو قواطع تعترض امتداد الشاشة.

الهاتف الجديد سيعمل أيضًا بكاميرا خلفية 48 ميغابكسل وثانية 5 ميغابكسل، بحيث تكون الكاميرا مزودة بتقنية متطورة في التصوير الليلي، وأوضاع التصوير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرا السيلفي المتحركة بدقة 32 ميغابكسل، وأن يأتي الهاتف الجديد بتقنية الشحن السريع “ VooC 3.0″ بجانب بصمة الإصبع على الجانب الخلفي للهاتف، ناهيك عن قدرة الاحتفاظ بمخرج السماعات التقليدية 3.5 مم وكذلك مخرج الشحن ونقل البيانات USB-C.

وسيتضمن هاتف ”أوبو F11 Pro“ إلى جانب نظام معالجة احترافي، ذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت.