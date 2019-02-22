أبل تطور بطاقة ائتمان خاصة بآيفون (فيديو)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن ”غولدمان ساكس“ يتعاون مع ”أبل“؛ لإصدار بطاقات ائتمان مرتبطة بآيفون؛ لتساعد المستخدمين على إدارة أموالهم.

وستتيح البطاقة، التي سيتم ربطها بتطبيق ”محفظة أبل“، للمستخدمين، تحديد المبالغ التي يرغبون في إنفاقها وتعقب المكافآت وإدارة الأرصدة.

وبحسب الصحيفة، سيتم طرح البطاقات الجديدة للموظفين؛ لاختبارها، في الأسابيع القليلة القادمة، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وستفيد الصفقة الطرفين على حد سواء، عندما يستفيدان من مصادر الدخل الجديدة، حيث تركز شركة آبل جهودها على مجال الخدمات، بما في ذلك متجر التطبيقات، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والموسيقى، بعد الانخفاض الأخير في مبيعات أجهزة الآيفون، والتي تولد معظم أرباح الشركة.

وتقوم الشركة حاليًا بأخذ نسبة من كل عملية شراء تتم عن طريق ”أبل باي“، وخدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول، وخدمة المحفظة الافتراضية، ومع بطاقة الائتمان الجديدة المرتبطة بجهاز الآيفون، من المرجح أن تأخذ أبل نسبة أكبر من ذلك.

كما يتطلع بنك ”غولدمان ساكس“ إلى زيادة قروضه الاستهلاكية؛ لتعويض الانخفاضات في أعماله التجارية.